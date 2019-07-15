Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşü
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Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşüERZİNCAN - Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapılarak bir dizi etkinlik düzenlendi.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşü
ERZİNCAN - Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapılarak bir dizi etkinlik düzenlendi.
Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşü yapıldı. Eski otogar kavşağında toplanan Erzincanlılar, Dörtyol
Cumhuriyet meydanına Mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program protokol tarafından anı defterinin imzalanması, sala okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları sonrasında günün anlam ve önemine binaen şiir ve yazıların okunması, sine vizyon gösterisiyle devam eden programda gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutuldu.
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