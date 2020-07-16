Erzincan'da 15 Temmuz koşusu - Son Dakika

Erzincan'da 15 Temmuz koşusu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzincan'da 15 Temmuz koşusu yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzincan'da 15 Temmuz koşusu yapıldı.

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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu 15 kız, 15 erkek sporcu olmak üzere toplam 30 sporcunun katılımıyla Erzincan Belediyesi önünden başladı. Üzerlerinde 15 Temmuz logolu tişörtler ile koşan sporcular 1000 metrelik parkuru tamamladılar. Yarışma Cumhuriyet meydanında sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri düzenlenen tören ile takdim edildi. Cumhuriyet meydanında düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür ve sporcular katıldı.


15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu bayanlar kategorisinde Berfin Kara birinci olurken, Hatice Yaren Varol ikinci, Yaren Koç ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Abdullah Özdemir birinci, Baran Kara ikinci, Doğukan Ömür Altuntaş ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verilirken, etkinlik topluca hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 15 Temmuz koşusu - Son Dakika
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