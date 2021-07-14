"15 Temmuz Kronoloji Sergisi" açıldı - Son Dakika

Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Kronoloji Sergisi" ile kitap sergisi açıldı, kitap dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "15 Temmuz Kronoloji Sergisi" ile 15 Temmuz konulu kitap sergisinin açılışı yapıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İletişim Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin'in açılışını yaptığı sergide, protokol üyeleri daha sonra sergideki fotoğrafları inceledi.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği 50 fotoğraf, 161 kitap ve 8 yerel gazetenin yer aldığı sergi, yarın da ziyaret edilebilecek.

Açılışın ardından Erzincan Valiliği himayelerinde bastırılan, Erzincanlı 15 Temmuz gazilerinin yaşadıklarını anlattıkları "15 Temmuz Erzincan Gazileri" kitabı, Vali Makas ve il protokolü tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikte, vatandaşlara yaklaşık bin kitap dağıtıldı.

Vali Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade ederek, "Amacımız, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak, unutturmamak. Böylece gelecek nesillerin aynı hatalara düşmemesini sağlamak. Bu noktada inşallah tüm Erzincanlılara hizmet edecek sergimizi açıyoruz. Olay gecesinin vahametini anlatmak ve kahramanlarımızı anmak adına buradayız." dedi.