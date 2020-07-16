Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Erzincan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

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Kur'anı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dev ekranda vatandaşlara izletildi.


Programda TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın mesajı okundu. Yıldırım mesajında, "Türk milletinin tarihinde karanlık bir sayfa açmak amacıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen darbe girişiminin dördüncü yıldönümü vesilesiyle düzenlediğiniz anma programına yaptığınız davet için teşekkür ediyorum.


Devletimizin kurumlarına ve aziz milletimize karşı canice hislerle saldırarak darbe yapmak isteyen FETÖ terör örgütüne mensup hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini bugün ibretle ve nefretle kınıyoruz.


Türkiye'nin demokrasiyle birlikte elde ettiği bütün milli ve demokratik kazanımları ortadan kaldırmak amacıyla darbe teşebbüsünde bulunan hainleri, düzenlediğiniz programlar vesilesiyle özellikle genç nesillerimize anlatmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bölücü hainlerin 40 yıldır yapmak istediklerini bir gecede yapacaklarını zanneden hainler, ihanetleriyle devletimizi kaosa sürüklemek ve milletimizi parçalamak istediler. Bunun için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, dönemin Başbakanı olarak şahsımı, Meclisimizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, istihbarat ve emniyet teşkilatımızı saldırı için hedef seçtiler. Ancak menhus planları ayaklarına dolaştı. Cumhurbaşkanımızın üstün liderliği ve aziz milletimizin basiret ve cesareti ile darbe girişimi bastırıldı.


Aziz milletimizin basiret, cesaret ve feragati sayesinde demokrasi destanı hüviyetine bürünen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününü saygıyla anıyorum. Düzenlediğiniz programın başarılı geçmesini diliyor, şahsınızda kıymetli hemşehrilerime hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.


Erzincan Valisi Mehmet Makas'ta burada yaptığı konuşmada, halkın meydanlara inerek hain darbe girişimini engellediğini anımsatarak, "Anadolu insanı, lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anadolu toprağına sığmaz olmuştur. Adaleti dağıtacağım diye dünyanın dört bir yanında sadece dünyanın 5'ten büyük olduğunu göstererek mazlumların yanında yer almaya aday olmuştur ve bunu da gerçekleştirmiştir." dedi.


Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:36 Kaynak: İHA

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