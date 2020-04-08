Erzincan'da 150 bin maske alımı yapılarak ihtiyaç olan yerlerde dağıtılacak - Son Dakika

Erzincan'da korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 150 bin maske alımı yapılarak ihtiyaç olan yerlerde dağıtılacak. Ayrıca kente ataması yapılıp göreve yeni başlayacak 194 hemşire ile 11 ebe göreve başlamadan önce 14 gün karantinada tutulacak.

Erzincan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince ek kararlar alındı. Bu kapsamda yapılan toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar alınan kararlara ek olarak şu kararlar alındı.

1- Erzincan genelinde vatandaşların toplu olarak bir arada bulunduğu başta market, alışveriş merkezi vb. işyerleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına maskesiz girilmemesine, vatandaşların maske ihtiyaçlarının ilgili kamu kurumları ve işyerleri tarafından ücretsiz şekilde karşılanması, marketlerde ve ilgili yerlerde para ile maske satışı yapılmaması ve bu hususlar doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlarca alınması.

2- Vatandaşların her türlü ortamda (kapalı/açık mekan) sosyal mesafe kuralına uyması hususuna azami dikkat edilmesi ve vatandaşların 3 adım kuralına (2 metre) uymalarının belediye zabıtası ve ilgili kolluk kuvvetlerince denetlenmesi ve bu husustaki uyarı anonslarına (belediye hoparlörü, camiler, kolluk araçları vb.) sıklaştırılarak devam edilmesi.

3- Erzincan'da vaka tespit edilen apartmanların, sokakların, mahallelerin düzenli tespitinin yapılması, olası bir karantina durumuna hazırlık için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri koordinasyonunda düzenli tespitlerinin yapılmasına ve İl Pandemi Kurulunun düzenli bir şekilde bilgilendirilmesi.

4- Kent genelinde göreve yeni başlayacak sağlık çalışanlarının (194 hemşire, 11 ebe) göreve başlamadan önce 14 gün karantinada tutulmasına ve karantina süreçlerinin ilgili kurumlar koordinesinde planlanmasına, ayrıca ikameti Erzincan'da olup il dışından gelen tüm personelinde yukarıda belirtilen karantina kurallarına dahil edilmesi.

5- Yapılacak yeni kanuni düzenlemeler ile cezaevlerinden tahliye edilecek vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanması ile ilgili tüm kararların Seyahat İzin Kurulu tarafından alınmasına ve gerekli güvenlik tedbirlerinin kolluk kuvvetlerince sağlanması.

6- Maske ve eldivenlerin doğru kullanımıyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarına her türlü yazılı ve görsel yayın vasıtasıyla arttırılarak devam edilmesi.

7- Cumhurbaşkanlığın kararları gereği marketlerde vb. yerlerde para ile maske satışı yapılması yasaklanmış olup kentte vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere Erzincan Belediye Başkanlığınca 75 bin, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 75 bin maske alımı yapılarak toplam 150 bin maskenin ihtiyaç olan yerlerde dağıtımının sağlanmasına karar verilmiştir. - ERZİNCAN