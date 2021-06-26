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Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü - Son Dakika

Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü

26.06.2021 12:25

- Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü Erzincan'da, ortaokula geçecek olan 165 öğrenci hem örgün eğitimlerine devam etmek, hem de hafız olmak için birbirleriyle yarıştı.

- Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü

ERZİNCAN - Erzincan'da, ortaokula geçecek olan 165 öğrenci hem örgün eğitimlerine devam etmek, hem de hafız olmak için birbirleriyle yarıştı.

İmam Hatip ortaokullarında okumakta olan öğrencilerin, yaş düzeylerine ve dönemlerinin ihtiyaçlarına uygun, okulla barışık bir biçimde hafızlık çalışmalarını yapmaları sağlamak, bununla beraber akademik başarılarına yardımcı olmak ve öğrendikleri bilgiler için uygulama alanı sunmak amacında planlanan "Hafızlık Okulu" projesine ortaokula geçecek olan minik çocuklar tarafından rağbet görüyor.

Erzincan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi" kapsamında yapılan sınavda 165 aday içerisinde yalnızca başarı gösteren 60'ı seçilerek bu hakkı elde edecek. Okul öğretmenlerinin verdikleri bilgilere göre, hafızlık eğitimini alan öğrencilerin pandemi sürecinde uzaktan eğitimlere daha çok katıldıkları ve aksatmadıkları görülmesiyle birlikte başarılı olmaları da dikkat çekiyor.

Erzincan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen sınav öncesinde geçen yıl hafızlığa başlayan öğrenciler tarafından, sınava yeni girecek adaylar için 'hoş geldin' diyerek Kuran-ı Kerim, tespih ve eşarp hediye edildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yapılan proje kapsamında uygulanan sınav öncesinde açıklamada bulunarak, "Bugün bizim için gerçekten çok anlamlı çok önemi bir gün. Çünkü 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, geçen yıl hafızlık projesi çerçevesinde örgün eğitim ile birlikte çocuklarımızı hafız olarak yetiştirme proje ortaokulu oldu. Geçen yıl pandemiye rağmen 50 öğrenci alacaktık, 88 müracaatımız vardı. Bu yıl yine pandemiye rağmen özellikle geçen yıl yapılan bu çalışmada hafızlık uygulamasına giden öğrencilerimizden elde etmiş olduğumuz çok güzel geri dönütler sebebiyle bu yıl 60'a çıkarttık ama bununla birlikte 160'ın üzerinde kayıtın olması bizim için bu projenin çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu, velilerimizin bu konuya olan hassasiyet ve duyarlılığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha gösterdi. Burada öğrencilerimiz Diyanet ve Müftülük ile birlikte yazın Kuran-ı Kerim'i okuma ve gelecek yıldan itibaren hafızlığa başlama, aynı zamanda okula devam etme ile ilgili çalışmalarını yapacaklar. Hafızlık müessesesi çok farklı bir müessese. Ben özellikle velileri tebrik ediyorum, onlara çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde mini minnacık çocuklarımızı görüyorsunuz, gerçekten insanı gururlandıran bir durum. Ben onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuğunu sınava getirip okulun bahçesinde bekleyen Hakan Boz ise "15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde bulunmaktayız. Hocalarımıza, mili eğitime, özellikle devlerimize teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. Hafızlık projesi adı altında, bir eğitim ve öğretim planlaması yapılmakta. Tabi ki son zamanlarda Kuran'ın, iman ve İslamiyet'in maalesef yeni nesiller tarafından unutulduğu veya da zayıfladığı bu dönemlerde böyle bir organizasyon gerçekten hem milletimiz hem de bizler için çok sevindirici bir durum arz etmekte." diye konuştu.

Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü
Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü
Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü
Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü

15 Temmuz Şehitleri, İmam Hatip, 15 Temmuz, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 165 öğrenci hafız olmak için ter döktü - Son Dakika


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