Erzincan'da 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi
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Erzincan'da güvenlik güçlerinin yaptıkları yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
Erzincan'da güvenlik güçlerinin yaptıkları yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan girişinde yapılan yol uygulamasında bir otobüs durduruldu. Otobüsteki yolcuların GBT'si sorgulanarak yapılan aramada İran uyruklu 3 şüphelinin üzerinde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN
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