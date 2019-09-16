Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi
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Erzincan'da 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi

45 dakika önce

Erzincan'da güvenlik güçlerinin yaptıkları yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Erzincan'da 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi, System.String[]

Erzincan'da güvenlik güçlerinin yaptıkları yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.


Erzincan girişinde yapılan yol uygulamasında bir otobüs durduruldu. Otobüsteki yolcuların GBT'si sorgulanarak yapılan aramada İran uyruklu 3 şüphelinin üzerinde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.


3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Afyon, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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