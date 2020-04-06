Erzincan'da 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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Erzincan'da 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
6 saat önce
Erzincan'da bir depoda 185 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
Erzincan'da bir depoda 185 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir iş yerine ait depoda 185 kilogram tütüne el koyan ekipler şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:04 Kaynak: AA
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