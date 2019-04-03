Erzincan'da 19 Muhtar Kura ile Belirlendi

ERZİNCAN'ın 19 köy ve mahallesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde eşit oy alan adaylar, kura ile muhtar oldu.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, kent merkezindeki 2 mahalle, 6 ilçede 1 mahalle ile 16 köyde en yüksek ve eşit oy alan muhtar adayları için kura çekilmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu
'nun '138 Sayılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelgenin 49. Maddesinin (a) Fıkrasınca' kura çekimi yapıldı.
Kura sonucu; Yalnızbağ
beldesindeki Davarlı Mahallesi, Ulalar
beldesindeki Üçkonak Mahallesi, Çayırlı
ilçesinde Başköy
ve Toprakkale
köyleri, İliç
ilçesinde Sabırlı ve Kozluca
köyleri, Kemah
ilçesinde Cirgişin Mahallesi ile Koçkar ve Kutluova köyleri, Refahiye
ilçesinde Çıragediği, Güzle, Göçevi, Kırantapa, Mendeme Köyçukuru ve Uludere
köyleri, Tercan
ilçesinde Çukuryurt, Küçükağa ve Küllüce köyleri, Üzümlü
ilçesinde ise Derebük köyü olarak belirlendi.
- Erzincan