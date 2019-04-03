Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 19 Muhtar Kura ile Belirlendi

Erzincan'da 19 Muhtar Kura ile Belirlendi

38 dakika önce

ERZİNCAN'ın 19 köy ve mahallesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde eşit oy alan adaylar, kura ile muhtar oldu.

Erzincan'da 19 Muhtar Kura ile Belirlendi, System.String[]
ERZİNCAN'ın 19 köy ve mahallesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde eşit oy alan adaylar, kura ile muhtar oldu.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, kent merkezindeki 2 mahalle, 6 ilçede 1 mahalle ile 16 köyde en yüksek ve eşit oy alan muhtar adayları için kura çekilmesine karar verdi.  Yüksek Seçim Kurulu'nun '138 Sayılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelgenin 49. Maddesinin (a) Fıkrasınca' kura çekimi yapıldı.

Kura sonucu; Yalnızbağ beldesindeki Davarlı Mahallesi, Ulalar beldesindeki Üçkonak Mahallesi, Çayırlı ilçesinde Başköy ve Toprakkale köyleri, İliç ilçesinde Sabırlı ve Kozluca köyleri, Kemah ilçesinde Cirgişin Mahallesi ile Koçkar ve Kutluova köyleri, Refahiye ilçesinde Çıragediği, Güzle, Göçevi, Kırantapa, Mendeme Köyçukuru ve Uludere köyleri, Tercan ilçesinde Çukuryurt, Küçükağa ve Küllüce köyleri, Üzümlü ilçesinde ise Derebük köyü olarak belirlendi.

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:35 Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı RTÜK, Seçim Yasağını Delen Kuruluşlar Hakkında İnceleme Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:13:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 19 Muhtar Kura ile Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]