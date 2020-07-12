Erzincan'da 2 bin rakımlı tepedeki yapılar gizemini koruyor - Son Dakika

Erzincan'da 2 bin rakımlı tepedeki yapılar gizemini koruyor

ERZİNCAN'ın Otlukbeli ilçesinde 2 bin rakımlı tepenin zirvesindeki 1 metreyi bulan yapılar gizemini koruyor.

ERZİNCAN'ın Otlukbeli ilçesinde 2 bin rakımlı tepenin zirvesindeki 1 metreyi bulan yapılar gizemini koruyor. Bölgede yaşayanlar, 300 metrekarelik alanı kaplayan yapıların kutsal olduğuna ve yıkıldığında yeniden yapıldığına inanıyor.

Otlukbeli ilçesine bağlı Ağamçağam Köyü'ne 10 kilometre uzaklıktaki deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekliğindeki tepenin zirvesindeki taş yapılar gizemini koruyor. Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen ancak halk arasında kutsal olduğuna inanılan bölgedeki yapılar taşların üst üste konulmasıyla oluşturulmuş. Dağın zirvesinde yaklaşık 300 metrekarelik bir alanı kaplayan gizemli yapıların boyu 1 metreyi geçiyor.

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YIKILINCA KENDİLİĞİNDEN YAPILDIĞINA İNANILIYOR

Bölgede aynı taşlardan yapılan, ancak bir insanın sığabileceği bir iglonun da bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, bölgeye üçüncü defa geldiğini, köylülerden ve bölgede yaşayan insanlardan buranın ibadet alanı olarak kullandığı bilgisine ulaştığını ifade ederek, "Bölge halkı burayı çilehane olarak biliyor. Burada önemli bir zatın yaşadığını halk ile birlikte zikir ve ibadet yaptığını öğrendik. Burada bulunan taşlar sadece bu bölgede var ve inanılışa göre bu yapıların kendiliğinden meydana geldiği ve insan yapımı olmadığı söyleniyor. Bazen doğal afetler ya da insanlar tarafından yıkılınca, ertesi sabaha tekrar oluştuğu iddia ediliyor. Amacımız, bu yapıları tanıtmak ve insanların görmesini sağlamak. Tarihi değeri olan ve inanç turizmi noktası olabilecek bir yer olarak görüyoruz. Buraya ilk olarak ulaşımı sağlayacağız, ardından su getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'İLK ÇAĞ YERLEŞİMİ OLABİLİR'

Bölgenin incelenmesi gerektiğini ifade eden Tarihçi-Yazar Emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahir Erdoğan Şahin ise, "Erzincan ve çevresinde uzun zamandır tarihi yapılar ve mekanlar hakkında inceleme gezileri yapıyorum. Otlukbeli ilçesindeki bu yapılar ilk çağ yerleşimi olabilir. Ancak halk tarafından ibadet için çilehane olarak kullanıldığı söyleniyor, yakın zamanda araştırmasını yapacağız" dedi.


Otlukbeli, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:32 Kaynak: DHA

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