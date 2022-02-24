Erzincan'da 2 ilçede Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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Erzincan'da 2 ilçede Turkovac uygulanmaya başlandı

24.02.2022 11:37
Erzincan'da 2 ilçede Turkovac uygulanmaya başlandı

Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Erzincan merkezden sonra Refahiye ve Tercan ilçelerinde uygulanmaya başladı.

Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Erzincan merkezden sonra Refahiye ve Tercan ilçelerinde uygulanmaya başladı.

81 ilde olduğu gibi Erzincan'da da Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan Türkiye'nin yerli ve milli inaktif aşısı Turkovac, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 Şubat tarihinde vatandaşlara uygulanmaya başlanmıştı. Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Turkovac'ın 2 ilçede daha uygulanmaya başlandığını açıkladı. Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşların MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu almalarını belirten İl Sağlık Müdürü Hirik, "Yerli ve milli aşımız Turkovac ilimizde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sonra Tercan ve Refahiye İlçe Devlet Hastanelerinde de uygulanmaya başlanmıştır. Covid-19'a karşı aşılarımızı ihmal etmeyelim. Yerli ve milli aşımız Turkovac için randevu almayı unutmayalım" diye konuştu.

(Emin Ferhat Sevilir-İHA)

Erzincan'da 2 ilçede Turkovac uygulanmaya başlandı

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Koronavirüs, TURKOVAC, Hisarcık, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da 2 ilçede Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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