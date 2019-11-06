Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile 2 kilo 400 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde çalışma yaptı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen D.S.'nin evinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 400 gran kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. D.S. gözaltına alınırken, av tüfekleri ve uyuşturucuya el konuldu.