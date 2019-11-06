Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi

7 saat önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi, System.String[]

Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen D.S., isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 2 kilo 400 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayın şüphelisi D.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesine ve 2 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Tercan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Narkotik, yakaladığı zanlının fotoğrafını "Soğuklar başladı" notuyla paylaştı
Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:05:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]