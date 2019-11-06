Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi
Son Dakika Yerel Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi

7 saat önce

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildiERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen D.S., isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 2 kilo 400 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın şüphelisi D.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesine ve 2 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi

Erzincan, Tercan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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