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Erzincan'da 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi

01.02.2022 21:43
Erzincan'da 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, yolcu otobüsündeki yolcunun çantasında 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, yolcu otobüsündeki yolcunun çantasında 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Tercan ilçesi Mercan Yol Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat etmekte olan M.S.S. isimli şahsın eşyalarına uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan arama neticesinde; 2 kilo 848 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

M.S.S. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Senanur Erdoğan/İHA)

Erzincan'da 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi

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Uyuşturucu, Erzincan, Jandarma, Esrar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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