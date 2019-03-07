Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Erzincan'da 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ednan Eğribaş'ın (64) kullandığı 26 RR 621 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki kavşakta, Mesut Taş (29) idaresindeki 24 AAG 320 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, Ednan Eğribaş, eşi Neziha Eğribaş (55) ile Mesut Taş ve yanındaki Berk Tahtasız (23) yaralandı.

Otomobilde sıkışan Eğribaş çifti, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce çıkarıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neziha Eğribaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Erzincan, Güncel
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