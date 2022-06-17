Erzincan'da 2 yaşındaki çocuk suda boğuldu - Son Dakika
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Erzincan'da 2 yaşındaki çocuk suda boğuldu

17.06.2022 10:54
Erzincan'da 2 yaşındaki çocuk suda boğuldu

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde yağmur sularının oluşturduğu gölede düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde yağmur sularının oluşturduğu gölede düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Mercan beldesinde dün saat 15. 30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Erzincan'a gelen ve Mercan'da tarım işlerinde çalışan A.G.'nin 2 yaşındaki oğlu M.G., yağmur sularının oluşturduğu gölede düştü. Suda boğulan çocuğun cesedi gölette yüzüstü yatar vaziyette bulundu. Jandarmanın nezaretinde sudan çıkarılan çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 2 yaşındaki çocuk suda boğuldu - Son Dakika

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