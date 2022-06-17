Olay, Mercan beldesinde dün saat 15. 30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Erzincan'a gelen ve Mercan'da tarım işlerinde çalışan A.G.'nin 2 yaşındaki oğlu M.G., yağmur sularının oluşturduğu gölede düştü. Suda boğulan çocuğun cesedi gölette yüzüstü yatar vaziyette bulundu. Jandarmanın nezaretinde sudan çıkarılan çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da 2 yaşındaki çocuk suda boğuldu - Son Dakika

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