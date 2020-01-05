Erzincan'da 200 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte iki gündür etkili olan yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Refahiye'de 60, Kemaliye'de 50, İliç'te 42, Kemah'ta 30, Tercan'da 10, Çayırlı'da 5, Otlukbeli ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 19 araçla çalışmalarını sürdürüyor.