Erzincan'da 200 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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Erzincan'da 200 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Erzincan'da 200 köy yolu ulaşıma kapalıErzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da 200 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri hava şartlarına bağlı olarak karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Erzincan'da iki gündür etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Refahiye'de 60, Tercan'da 10, Çayırlı'da 5, Kemaliye'de 50, Kemah'ta 30, İliç'te 42, Otlukbeli ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 19 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da 200 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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