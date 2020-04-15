Erzincan'da 2020 Mart ayında 151 konut satıldı - Son Dakika
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Erzincan'da 2020 Mart ayında 151 konut satıldı

7 saat önce

Türkiye'de 2020 Mart ayında 108 bin 670 konut satılırken Erzincan'da 151 konut satıldı.

Erzincan'da 2020 Mart ayında 151 konut satıldı, System.String[]

Türkiye'de 2020 Mart ayında 108 bin 670 konut satılırken Erzincan'da 151 konut satıldı.


TÜİK açıklamasına göre; Erzincan'da 2020 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 artarak 151 konut oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve %6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satışının en düşük olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.


Türkiye genelinde 2020 Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %90,4 oranında artış göstererek 43 bin 329 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 843 konut satışı ve %18,1 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.


Diğer satış türleri sonucunda 65 bin 341 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları 2020 Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 oranında azalarak 65 bin 341 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 3 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %60,5 oldu. Ankara 6 bin 408 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 954 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.


Konut satışlarında 34 bin 89 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 azalarak 34 bin 89 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 439 konut satışı ve %18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 308 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 108 konut satışı ile İzmir izledi.


İkinci el konut satışlarında 74 bin 581 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5 artış göstererek 74 bin 581 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 407 konut satışı ve %18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %67,6 oldu. Ankara 9 bin 101 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 23 konut satışı ile İzmir izledi.


Konut satışları Ocak-Mart döneminde %33,0 arttı. Ocak-Mart döneminde 341 bin 38 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,0 oranında artış gösterdi. Ocak-Mart döneminde ipotekli konut satışı %238,6 oranında artarak 129 bin 299, diğer satış türlerinde ise %3,0 oranında azalarak 211 bin 739 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %0,4 oranında azalarak 107 432 oldu. İkinci el konut satışları da %57,2 oranında artarak 233 bin 606 olarak gerçekleşti.


Yabancılara 2020 yılı Mart ayında 3 bin 36 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 azalarak 3 bin 36 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2020'de ilk sırayı bin 513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi.


Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 artarak 10 948 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 465 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 426 konut ile Irak, 227 konut ile Rusya Federasyonu, 184 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Filistin izledi. - BAYBURT

Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:58 Kaynak: İHA

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