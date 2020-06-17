Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı - Son Dakika

Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı

Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı.

Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı, System.String[]

Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı.


TÜİK Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı.


TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Erzincan'da 2020 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalarak 149 konut oldu. Konut satışlarında, İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve %15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu. 2020 Mayıs ayında Erzincan ili 149 konut satışı ile 60. sırada yer aldı.


Türkiye'de 2020 Mayıs ayında 50 bin 936 konut satıldı


Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.


İpotekli konut satışları 2020 Mayıs ayında 18 bin 483 olarak gerçekleşti


Türkiye genelinde 2020 Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %36,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 570 konut satışı ve %13,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.


Diğer satış türleri sonucunda 32 bin 453 konut el değiştirdi


Diğer konut satışları 2020 Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %57,9 azalarak 32 bin 453 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 5 bin 70 konut satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %66,4 oldu. Ankara 2 bin 761 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 842 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.


Konut satışlarında 16 bin 860 konut ilk defa satıldı


Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,7 azalarak 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve %15,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u bin 211 konut satışı ile Ankara ve 996 konut satışı ile İzmir izledi.


İkinci el konut satışlarında 34 bin 76 konut el değiştirdi


Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,7 azalış göstererek 34 bin 76 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 5 bin 94 konut satışı ve %14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %66,7 oldu. Ankara 3 bin 728 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 100 konut satışı ile İzmir izledi.


Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde %2,2 azaldı


Ocak-Mayıs döneminde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 azalış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde ipotekli konut satışı %118,2 artarak 164 bin 870, diğer satış türlerinde ise %26,8 azalarak 269 bin 887 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %23,9 azalarak 139 bin 140 oldu. İkinci el konut satışları da %13,0 artarak 295 bin 617 olarak gerçekleşti.


Yabancılara 2020 yılı Mayıs ayında 860 konut satışı gerçekleşti


Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.


Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,0 azalarak 12 bin 598 oldu.


Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı


Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye'den 209 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan izledi. - ERZİNCAN

İstanbul, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı
Son Dakika: UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi Son Dakika: UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi         
16:36
Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da         
16:32
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı         
14:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek         
14:47
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi         
14:46
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti         
14:33
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü         
14:32
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı         
14:31
Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak         
14:24
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı         
14:10
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi         
14:05
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı         
13:59
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek         
13:52
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 16:51:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]