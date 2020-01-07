Erzincan'da 2020 yılı Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da Vali Ali Arslantaş başkanlığında 2020 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen Salonunda düzenlenen toplantıda belediye, üniversite, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri sunum yaparak çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.



Toplantıda konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında; ilimizin kalkınması ve yatırımların uygulanmasında önemli konular görüşülerek kararlar alınmakta, özellikle de kuruluşlar arasında koordinasyonu gerektiren hususlar çözüme kavuşturulmaktadır. Toplantıda alınan kararlar takip edilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir." dedi.



Vali Arslantaş, 2019 yılı yatırımları hakkında özetle şu bilgileri verdi:



"İlimizde genel bütçe yatırım programında bulunan, 209 projenin bedelleri toplamı 6,5 milyar TL, önceki yıllar harcaması 552 milyon TL, 2019 yılı ödeneği 719,9 milyon TL olup, dönem sonuna kadar 581,3 milyon TL harcanarak yüzde 75 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Son hak edişlerin ödenmesiyle bu oran daha da yükselecektir. Genel Bütçe projelerinden 58 adedi tamamlanmış olup, 151 adedi ise devam etmektedir. İl Özel İdaresi programında yer alan, 335 adet projenin ödenek tutarı 60,4 milyon TL olup, 54,6 milyon TL harcanarak yüzde 91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerden 307 adedi tamamlanmış, 28 adedi devam etmektedir. Köy yollarında 72,5 km'lik BSK 25,4 km 1. Kat asfalt sathi kaplama 94,7 km 2. Kat asfalt sathi kaplama ve 25.000 m2 kilit parke yapılmıştır. 2019 yılı yatırımlarını önemli projelere göre değerlendirdiğimizde; Karayollarında; Kemaliye- Dutluca Ayrımı- 8. Bölge (Elazığ) Hududu Yolu; 22 km projenin bedeli 1 milyar 41 milyon TL olup, çalışmalar devam etmektedir. T1 ve T2 tünellerinde 1.275 m. kazı destek çalışması yapılmıştır.



Refahiye-Kuruçay- İliç yolunun kalan kısmının uzunluğu 29 km olan yolun, proje tutarı 501,9 milyon TL olup, Sünebeli Tüneli ve bağlantı yollarında çalışmaları devam etmektedir. Sünebeli Tünelinde 3.110 m. kazı destek çalışması yapılmıştır. Turnaçayırı Barajı Köprüsünün proje tutarı 53,5 milyon TL olup, 12,9 milyon TL harcanarak yüzde 24 seviyesinde çalışmalar devam etmektedir. Çayırlı- Başköy Yolunun proje tutarı 100,8 milyon TL olup, 21,7 milyon TL harcanarak yüzde 22 seviyesinde devam etmektedir.



Eğitim Sektöründe; Rektörlük Binası yüzde 88 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu yüzde 13 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam etmektedir. Milli Eğitim Yatırımlarından; Otlukbeli 8D. Anadolu Lisesi, Üzümlü 16D. İmam H. Lisesi, Bayırbağ 12D. İ.H. Lisesi, Mehmet Akif Ersoy 18D. İlkokulu, Kemaliye Topkapı Köyü 8D İ.O, Tercan 17 Şubat 18D. Ortaokulu ve İliç İbrahim Çeçen Mahallesi 8D. İlkokulu, Çayırlı-Otlukbeli- Çadırkaya 7'şer daireli lojmanları, Çayırlı 50 yataklı Öğretmenevi tamamlanmıştır. Merkez 16 derslik özel eğitim okulu ve Kemaliye Topkapı köyü 2 D. öğretmen lojmanının ihale ve yer teslimleri yapılmıştır.



Gençlik ve Spor Sektöründe; Şehir Stadyumunun proje tutarı 137 milyon TL olup, yapımı yüzde 35 seviyesinde devam etmektedir. Refahiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu ile İliç Gençlik Merkezi yapımı devam etmektedir. Üzümlü, Refahiye, Çayırlı ve Kemaliye öğrenci yurtlarının yapımı devam etmektedir. İl Müdürlüğü ve sosyal tesisler yüzde 95 seviyesinde devam etmektedir.



Sağlık Sektöründe; Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 Yataklı Ek Bina İnşaatının ihale bedeli (KDV dahil) 119,5 milyon TL olup, 119 milyon TL harcanarak geçici kabulü yapılmıştır. Tefrişatı ve tıbbi malzeme alım işlemleri devam etmektedir. Merkez Dörtyol 500 Yataklı Devlet Hastanesi (KDV dahil) 308 milyon TL'ye ihale edilmiş olup, 10,5 milyon TL harcanarak 5 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam etmektedir.



Tarım sektöründe; İlimizde 126 köyde uygulanan arazi toplulaştırması projesinin tutarı 101,4 milyon TL olup, çalışmalar devam etmektedir. DSİ Çayırlı Turnaçayırı Barajı inşaatında 55,7 milyon TL harcanarak yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.



Ballı Barajı ve Tesisleri; 88,8 milyon TL. tutarındaki proje, Genel Müdürlük tarafından ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır.



Vasgirt Deresi Rekreasyon projesi 14,2 milyon TL bedelle ihale edilmiş olup, yüzde 76 seviyesinde devam etmektedir.



Kültür ve Turizm sektöründe; Mamahatun Kervansarayı Restorasyonu yüzde 70 seviyesinde devam etmektedir. Kemah Koçkar köyü caminin restorasyonu tamamlanmıştır.



Konut sektöründe; Merkez Uluköy 130 adet ve Tercan Kalecik Köyü 33 adet iskan konutu tamamlanmıştır. Refahiye Kayı Köyü 71 adet, Merkez Günbağı köyü 42 adet iskan konutu ve Kılıçkaya köyü 9 afet konutunun yapımı devam etmektedir. Bugüne kadar TOKİ tarafından yapılan ve devam eden konut sayısı 11.773 adede yatırım bedeli 1 milyar 676 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2019 yılının yatırım projelerinin uygulanmasında başarılı geçen bir yıl olduğunu değerlendiriyorum.



İnşaat sezonuna kadar özellikle 2020 yılında yeni programa alınan projelerin hazırlık ve ihale işlemlerinin tamamlanması ve sezonda inşaatlara başlanması önem taşımaktadır. Yatırımcı kuruluşların yöneticileri tarafından, devam eden yatırımların uygulanma durumları ve koordinasyonu gerektiren konularda kurul üyelerine bilgi verilecektir." - ERZİNCAN