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Bayburt'ta 2021 Mayıs ayında 26 konut satıldı - Son Dakika

Bayburt'ta 2021 Mayıs ayında 26 konut satıldı

15.06.2021 10:04
Bayburt'ta 2021 Mayıs ayında 26 konut satıldı, System.String[]

TÜİK 2021 Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

TÜİK 2021 Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Bayburt'ta 2021 Mayıs ayında 26 konut satıldı.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Bayburt'ta 2021 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azalarak 26 konut oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu. 2020 Mayıs ayında Bayburt ili 26 konut satışı ile 79. sırada yer aldı.

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 48 bin 606 konut el değiştirdi. Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,8 artarak 48 bin 606 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 146 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,5 oldu. Ankara 4 bin 277 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 560 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

Mayıs ayında 18 bin 204 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 artarak 18 bin 204 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 40 bin 962 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 8 bin 203 konut satışı ve yüzde 20,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.

Ocak-Mayıs döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalışla 418 bin 79 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 54,3 azalışla 75 bin 290, diğer satış türleri ise yüzde 27,0 artışla 342 bin 789 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalışla 127 bin 786, ikinci el konut satışları yüzde 1,8 azalışla 290 bin 293 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi. - BAYBURT

Bayburt'ta 2021 Mayıs ayında 26 konut satıldı
Bayburt'ta 2021 Mayıs ayında 26 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzincan, Mayıs, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta 2021 Mayıs ayında 26 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


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