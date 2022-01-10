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Erzincan'da 2021 yılında 755 adet trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Erzincan'da 2021 yılında 755 adet trafik kazası meydana geldi

10.01.2022 10:40
Erzincan'da 2021 yılında 755 adet trafik kazası meydana geldi

Erzincan'da geçen yıl 755 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan'da geçen yıl 755 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesinde 2021 yılında 9 bin 768 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 12 bin 282 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 169 kişi yaşamına veda etti, 16 bin 780 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,20'lİk oran gösterdi.

2021 bölge illeri kaza dağılımı

Trafik istatistik Bülteni 2021 sonuçları itibariyle Ağrı'da 676, Bingöl'de 599, Bitlis'te 658, Elazığ'da bin 55, Erzincan'da 755, Erzurum'da bin 214, Hakkari'de 295, Kars'ta 333, Malatya'da bin 712, Muş'ta 428, Tunceli'de 185, Van'da bin 399, Ardahan'da 136, Iğdır'da 333 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge illeri ölüm sayısı

Erzurum, Elazığ, Malatya ve Van bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, 2021 yılında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 8, Bingöl'de 14, Bitlis'te 16, Elazığ'da 23, Erzurum'da 21, Erzincan'da 13, Hakkari'de 3, Malatya'da 28, Muş'ta 2, Tunceli'de 5, Van'da 28, Ardahan'da 2, Iğdır'da 3 kazazede yaşamını yitirdi.

2021 bölge illeri yaralı sayısı

2021'de meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da bin 236, Bingöl'de bin 21, Bitlis'te bin 247, Elazığ'da bin 819, Erzincan'da bin 311, Erzurum'da 2 bin 90, Hakkari'de 529, Kars'ta 563, Malatya'da 2 bin 805, Muş'ta 802, Tunceli'de 319, Van'da 2 bin 504, Ardahan'da 264 ve Iğdır'da ise 518 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZİNCAN

Erzincan'da 2021 yılında 755 adet trafik kazası meydana geldi
Erzincan'da 2021 yılında 755 adet trafik kazası meydana geldi

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Erzincan, Malatya, Erzurum, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 2021 yılında 755 adet trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 2021 yılında 755 adet trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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