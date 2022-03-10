Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında 224 trafik kazasında 1 kişi öldü, 103 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında 224 trafik kazasında 1 kişi öldü, 103 kişi de yaralandı

10.03.2022 00:57
Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında 224 trafik kazasında 1 kişi öldü, 103 kişi de yaralandı

Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında meydana gelen 224 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 103 kişi de yaralandı.

Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında meydana gelen 224 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 103 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yeni yılın ilk 2 ayında Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre kent genelinde ocak ve şubat aylarında meydana gelen toplamda 224 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 103 kişi de yaralandı. Meydana gelen trafik kazalarının 71'i ölümlü ve yaralamalı olarak kaydedilirken, 153 kaza maddi hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında 224 trafik kazasında 1 kişi öldü, 103 kişi de yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında 224 trafik kazasında 1 kişi öldü, 103 kişi de yaralandı - Son Dakika
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