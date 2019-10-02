Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi
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Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi

1 saat önce

Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi.

Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi, System.String[]

Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 20-29 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada, 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi.


Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ç.A. isimli şahsın ikametinde 30 Eylül 2019 tarihinde yapılan aramada uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde delil elde edildi.


"TCK.188. (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)" suçu kapsamında yakalanan Ç.A. isimli şahıs gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ERZİNCAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzincan, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
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