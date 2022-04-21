25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

25 düzensiz göçmen yakalandı

21.04.2022 17:55

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu.

Ardahan'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otobüste, yasa dışı yollarla yurda giren ve sahte evraklara sahip olan Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen otobüs sürücüleri M.A. ve E.E. ile muavin C.K. gözaltına alındı.

Kimliklerinin belirlenmesi için kentteki spor salonuna götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

25 düzensiz göçmen yakalandı
25 düzensiz göçmen yakalandı
25 düzensiz göçmen yakalandı
25 düzensiz göçmen yakalandı

YORUMLAR
500
Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 18:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement