Erzincan'da 2500 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tercan yol kontrol ve arama noktasında icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde, bir tırda yapılan aramada 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince 26 Nisan 2020 tarihinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tercan İlçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Tercan yol kontrol ve arama noktasında icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde, Erzurum ili istikametinden gelen 76 plakalı tırda yapılan arama neticesinde; piyasa değeri 100 bin TL olan 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara kartuşlarına el konularak şüpheli bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - ERZİNCAN