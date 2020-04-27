Erzincan'da 2500 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi - Son Dakika

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Erzincan'da 2500 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
7 saat önce
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tercan yol kontrol ve arama noktasında icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde, bir tırda yapılan aramada 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tercan yol kontrol ve arama noktasında icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde, bir tırda yapılan aramada 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 26 Nisan 2020 tarihinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tercan İlçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Tercan yol kontrol ve arama noktasında icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde, Erzurum ili istikametinden gelen 76 plakalı tırda yapılan arama neticesinde; piyasa değeri 100 bin TL olan 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara kartuşlarına el konularak şüpheli bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:49 Kaynak: İHA
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