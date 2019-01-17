Erzincan'da 252 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

- Erzincan'da 252 köy yolu ulaşıma kapandıERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Erzincan'da 252 köy yolu ulaşıma kapandı



ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, Merkezde 55,Çayırlı'da 50, İliç'te 25, Kemah'ta 25, Kemaliye'de 30, Otlukbeli'de 10, Refahiye'de 60,Üzümlü'de 7 ve Tercan'da 40 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler 8 greyder, 1 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 6 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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