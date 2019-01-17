Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 252 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzincan'da 252 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

- Erzincan'da 252 köy yolu ulaşıma kapandıERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Erzincan'da 252 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, Merkezde 55,Çayırlı'da 50, İliç'te 25, Kemah'ta 25, Kemaliye'de 30, Otlukbeli'de 10, Refahiye'de 60,Üzümlü'de 7 ve Tercan'da 40 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler 8 greyder, 1 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 6 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar

32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı İş Adamının Yakın Koruması, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:18:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 252 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]