Erzincan'da 258 adet metruk ev bulunuyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine metruk binalarla ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre valilik ve belediyelerce metruk bina olduğu tespit edilen yapıların tespit tarihinden sonra yerleşim yeri olarak gösterilmesine müsaade edilmeyecek. Erzincan'da 118 adet metruk ev yıkılırken 258 adet metruk evin bulunduğu belirtildi.

Erzincan'da belediyeden alınan bilgiye göre, toplam 258 metruk ev bulunuyor. 124 metruk ev korunaklı hale getirilirken 118 metruk evde yıkıldı. Metruk olup çalışmalar devam eden 16 adet, 15 adet metruk yer ise kentsel dönüşüm alanı içinde kalıyor.

Arslanlı Mahallesi 201 sokakta 1 binanın da hak sahibine ulaşılamadığı için metruk halde bulunduğu ve en kısa sürede belediye tarafından tedbir alınacağı bildirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelede kapsamında ülke genelindeki metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler alındığı hatırlatıldı. Bu kapsamda bugüne kadar tespiti yapılan 106 bin 792 metruk binanın yüzde 66,06'sını kapsayan 70 bin 546 yapının yıkıldığı, yüzde 15,55'ini kapsayan 16 bin 608'inin rehabilite edildiği ve güvenlik tedbiri alındığı, ülke genelindeki metruk binaların toplam yüzde 81,61'ine eşit 87 bin 154 işlem yapıldığı, geriye kalan yüzde 18,39'luk 19 bin 638 binanın ise yıkılma/iyileştirme çalışmalarının halen devam ettiği ifade edildi. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39'uncu maddesinde yapılan değişiklikle genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valiliklerce tespit edilen metruk yapıların tebliğinden itibaren yapı sahibince 30 gün içinde ortadan kaldırılması gerektiği, bu yapılmadığı takdirde tehlikenin giderilmesi için belediye veya valilikçe yıkım işlerinin yapılması ve bu masrafın yüzde 20'den fazlasının yapı sahibinden tahsil edilmesinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Genelgede ayrıca 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yerleşim yeri adresinin "sürekli kalma niyetiyle oturulan yer" olarak tanımlandığı, mezkur Kanun'un "Adres bilgisi ve güncellenmesi" başlıklı 49'uncu maddesinde il özel idareleri ve belediyelerin sorumluluk alanlarındaki adresleri bu adres standardına uygun olarak tanımlayıp adres bilgilerini oluşturmakla yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Okul kaydı için metruk binalar yerleşim yeri gösterilemeyecek

Metruk binaların usulüne uygun tebligat yapılmasından kaçınanlar ile okul kaydı vb. özel sebepler nedeniyle yerleşim yeri adresi olarak gösterilmesine son verilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şu hususlar belirtildi:

"Valilik veya belediye tarafından metruk bina olduğu tespiti yapılan yapıların, yerleşim yeri adresi olarak bildirilmesine (tespit tarihinden sonra) müsaade edilmeyecek. Bu doğrultuda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yapı ve bina katmanlarına 'Metruk Bina' kayıt ve açıklama alanı eklendi. Böylelikle metruk bina olduğu tespit edilen yapılara ilişkin bilgiler yetkili idarelerce (il özel idaresi ve belediye), MAKS ve AKS üzerinden gecikmeksizin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanacak. Valilikler ve belediyeler tarafından yapının metruk olduğu bilgisinin MAKS ve AKS'ye işlenmesiyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce metruk yapılara adres bildiriminin yapılması elektronik ortamda engellenecek." - ERZİNCAN