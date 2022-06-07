İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde, Bitlis 'ten batı illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen C.A'nın kullandığı minibüste, kaçak olarak yurda giren Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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