Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi

Erzincan'da narkotik ekipleri kamyonette yaptıkları aramada araçta yüklü halde bulunan ekskavatör delici ucu içerisinde zulalanmış vaziyette 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili kamyonet sürücü ile yanında bulunan kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda zulalanmış paketleri bulan Narkotik köpeği Odin, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında risk analizine dayalı yol uygulaması yapıldı. Saat 12.00 sıralarında yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan, D.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 60… plakalı kamyonette Narkotik detektör köpeği Odin ile yapılan aramada, araçta yüklü halde bulunan ekskavatör delici ucu içerisinde zulalanmış vaziyette 55 paket halinde daralı ağırlığı 28 kilo 200 gram eroin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Konu ile ilgili olarak araç sürücüsü D.Y. (44) ile V.A. (47) isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Açıklamada, uyuşturucu suçları ile etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

(İHA)