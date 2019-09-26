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Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi

1 saat önce

Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulalayan 1 zanlı tutuklandıERZİNCAN - Erzincan'da, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde kaya ve beton parçalamak için kullanılan ekskavatörün içinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi

Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulalayan 1 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde kaya ve beton parçalamak için kullanılan ekskavatörün içinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1'i "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Erzincan'da narkotik ekipleri kamyonette yaptıkları aramada araçta yüklü halde bulunan ekskavatör delici ucu içerisinde zulalanmış vaziyette 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili kamyonet sürücü ile yanında bulunan kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda zulalanmış paketleri bulan Narkotik köpeği Odin, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında risk analizine dayalı yol uygulaması yapıldı. Dün saat 12.00 sıralarında yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan, D.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 60 plakalı kamyonette Narkotik detektör köpeği Odin ile yapılan aramada, araçta yüklü halde bulunan ekskavatör delici ucu içerisinde zulalanmış vaziyette 55 paket halinde daralı ağırlığı 28 kilo 200 gram eroin maddesinin ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü D.Y. ile V.A. isimli şahıslar bugün adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme" suçundan hakim karşısına çıkan iki zanlıdan V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.Y., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi

Erzincan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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