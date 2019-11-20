Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
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Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN

Erzincan, Çayırlı, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi
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