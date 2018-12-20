Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 3,3 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da 3,3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 3,3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.40'da, merkez üssü Tercan ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 6,95 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:01 Kaynak: AA

AFAD, Tercan, Erzincan, Güncel
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