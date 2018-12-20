Erzincan'da 3,3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan
'ın Tercan
ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) alınan bilgiye göre, saat 11.40'da, merkez üssü Tercan ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 6,95 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:01 Kaynak: AA
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