3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı - Son Dakika
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3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

06.08.2022 03:13
3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

Erzincan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erzincan Merkez Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi ile Zekipaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresinde ki 24 DN 080 plakalı otomobil ile M.O.U. idaresinde ki 24 T 0107 plakalı taksi çarpıştı. Meydana gelen kazada yol kenarında park halinde bulunan 24 AAB 349 plakalı araçta da maddi hasar meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 24 DN 080 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. yaralanarak aracında sıkıştı. Yaralı A.A., AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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Erzincan'da 3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı Erzincan'da 3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

Erzincan, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı - Son Dakika
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