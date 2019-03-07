Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzincan'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu grup ile karşılaştı.


Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 27'si Afganistan ve 7'si Pakistan uyruklu 34 kişi yakalandı.


Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel
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