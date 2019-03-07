Erzincan'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan
'da yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu grup ile karşılaştı.
Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 27'si Afganistan
ve 7'si Pakistan
uyruklu 34 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA
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