Erzincan'da 344 Polis Yemin Etti

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, eğitimini başarıyla tamamlayan 344 polisin mezuniyetini verdi.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, eğitimini başarıyla tamamlayan 344 polisin mezuniyetini verdi.



Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 22'nci dönem mezuniyet törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve polis aileleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda dönem birincisi Emre Kalaycı tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.



Daha sonra törende konuşma yapan Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir, eylül ayında başlayan 22. dönem mezunlarının 4 ay boyunca aralıksız olarak sürdürülen eğitimlerini tamamlandıklarını ifade ettiği konuşmasında; "Eğitim öğretim süreleri içerisinde adaylarımıza mesleğimizin ve hukukun gerekleri ve insan haklarına saygı konularında davranış alışkanlıkları kazandırılmıştır. İnanıyoruz ki iyi yetişmiş bir polis hem devlet için vatandaşa hizmet götürmede etkili bir yol hem de vatandaşın zor anında sığınabileceği bir limandır." Diye konuştu.



Törende konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, birilerinin 15 Temmuz sevdasının hem içeride hemde dışarıda bitmediğine dikkat çekerek, bu milleti hiç anlayamadıklarını kaydetti. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyleyen Vali Arslantaş, tehditlerle, darbelerle, döviz operasyonlarıyla Türkiye'nin sarsılmayacağını ifade etti.



Konuşmasının devamında mezun olan polislere hitap ederek; "İyi polis olmaya hazır mısınız?/ Milleti, bayrağı, vatanı, devleti, vatandaşın malını, canını namusunu korumaya hazır mısınız?/Ay yıldızlı bayrak nerede dalgalanırsa orada görev yapmaya hazır mısınız?/ Şehadete yürümek gerektiğinde koşmaya hazır mısınız?" sorularını yönelten Vali Arslantaş, mezun polislerin hep bir ağızdan "hazırız" cevabını alması üzerine "Allah sizleri yetiştirenlerden razı olsun." dediği, duygu yüklü konuşmasında hem kendisi duygulanırken hem de salondaki herkesi duygulandırdı.



Vali Arslantaş akabindeki konuşmasında; "Bu makamlar gelir geçer. Asla hukuktan, vicdandan, annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerinden sapmayın. Hukuk dışı, kanun dışı işlerin içinde olmayın. Silahın gücüne asla kapılmayın. Karşımda gördüğüm güçlü iradenizden hiçbir zaman ayrılmayın.



Bugün yemin ederek Polis Teşkilatı'na katılan, duruşları asalet olan, cesaretlerini asil milletimiz ile buluşturan kardeşlerim, arkadaşlarınızla bazen 3 bin metrede bir üst bölgesinde, bazen bir operasyonda ölüme atlarken, ülkenin bütünlüğüne gelebilecek bir felaket varsa önce kendini feda ederken hep karşılaştık. Ben onlarda her zaman bayrağa sağdık, vatanına sağdık, bulunduğu toprak parçasını korumaya yemin etmiş aslanlar gördüm. Allah sizi de muzaffer etsin



Bu vesile ile vatan uğrunda canlarını bir an bile tereddüt etmeden veren Aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize ve emekli olmuş personelimize sağlık ve esenlikler diliyor, tüm misafirlerimizin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, dereceye giren öğrenciler, Vali Ali Arslantaş tarafından başarı belgesi, plaket ve hediye ile ödüllendirildi. Akabinde 22'nci döneminin 344 mezunu polisler yemin etti. Yemin töreni sonrası polis memurları aileleri ile bir araya gelip, fotoğraf çekildiler. - ERZİNCAN

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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