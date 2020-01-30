Erzincan'da 37 gündür kayıp adamın bulunması için kadavra köpekleri de arama çalışmasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 37 gündür kayıp adamın bulunması için kadavra köpekleri de arama çalışmasına katıldı - Son Dakika

Erzincan'da 37 gündür kayıp adamın bulunması için kadavra köpekleri de arama çalışmasına katıldı

7 saat önce

Erzincan merkezde kaybolan ve kendisinden 38 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki Halil Ergül'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarına bugün Erzurum'dan getirilen kadavra köpekleri de katıldı.

Erzincan'da 37 gündür kayıp adamın bulunması için kadavra köpekleri de arama çalışmasına katıldı, System.String[]

Erzincan merkezde kaybolan ve kendisinden 38 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki Halil Ergül'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarına bugün Erzurum'dan getirilen kadavra köpekleri de katıldı.


Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan'daki evinden 25 Aralık 2019'da "anneme gidiyorum" diye çıktı ve bir daha geri dönmedi. 38 gündür kayıp olan Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, Müge Anlı'nın programına katılarak Halil Ergül'ün başına ne geldiği hususunda ifadede bulundular.


Halil Ergül'ün maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün bu kadar süre ilaç kullanmayınca atak geçireceğine dikkat çekildi.


Emniyet yetkililerin Halil Ergül'ün evinde arama başlattı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışıldı.


Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, AFAD ve jandarma ekipleri bugün de Fırat Nehri'nin en büyük kolu Karasu Nehri kıyısında arama yaptı.


Devam eden arama çalışmasına Erzurum'dan getirilen 'Obert' ve 'Calisto' isimli iz takip ve kadavra köpekleri de katıldı. Drone destekli havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. - ERZİNCAN

Müge Anlı, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:41 Kaynak: İHA
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