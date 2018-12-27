Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

16 dakika önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 12,64 kilometre derinlikte meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:02 Kaynak: AA

AFAD, İliç, Erzincan, Güncel
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