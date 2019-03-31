Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
49 dakika önce
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan
'ın Otlukbeli
ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.41'de merkez üssü Otlukbeli olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:12 Kaynak: AA
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