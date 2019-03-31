Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

49 dakika önce

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.41'de merkez üssü Otlukbeli olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:12 Kaynak: AA

AFAD, Otlukbeli, Erzincan, Güncel
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