Erzincan'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan
'ın Otlukbeli
ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, ilçede deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 14.41 sıralarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde oluştuğu öğrenildi.
(Abdullah Aslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:06 Kaynak: İHA
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