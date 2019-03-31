Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde depremERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem



ERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 14: 41 sıralarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerin 7,1 kilometre oluştuğu öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Denizli ve Erzincan'da Deprem Meydana Geldi

Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar

Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza