Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

32 dakika önce

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde depremERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 14: 41 sıralarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerin 7,1 kilometre oluştuğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: İHA

Otlukbeli, Erzincan, 3. Sayfa
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