Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
32 dakika önce
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde depremERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 14: 41 sıralarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerin 7,1 kilometre oluştuğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: İHA
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