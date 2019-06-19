Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:17 Kaynak: AA
AFAD, İliç, Erzincan, Güncel
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