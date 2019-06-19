Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:17 Kaynak: AA
'ın İliç
ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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