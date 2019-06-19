Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

29 dakika önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, Erzincan'ın İliç ilçesinde saat 03.45'te yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
AFAD, İliç, Erzincan, Güncel
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