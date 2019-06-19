Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:32 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'ın İliç
ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) verilerine göre, bugün saat 03: 45'te Erzincan
'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
(KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü Sularbaşı bölgesi ve derinliğini de 5 kilometre olarak açıkladı.
- Erzincan
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