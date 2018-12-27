Erzincan'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem
22 dakika önce
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan
'ın İliç
ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, saat 17: 36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde yerin 10 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:58 Kaynak: İHA
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