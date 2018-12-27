Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

22 dakika önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, saat 17: 36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde yerin 10 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:58 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, İliç, Erzincan, Güncel
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