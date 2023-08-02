Erzincan'da 4 çocuk babası cinayetinin şok ayrıntıları ortaya çıktı

Erzincan'da önceki gün 4 çocuk babası Nadim Yeşil'in (65) öldürülmesi olayıyla ilgili cinayetin şok ayrıntıları ortaya çıktı. Olay günü yakalanıp tutuklanan zanlının uyuşturucu madde içtiği, maktulü sopayla kafasına vurup bayılttıktan sonra kürekle öldürdüğü ve polislere yakalanınca da "Ben Mehdi'yim" dediği öğrenildi.

Önceki gün Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana gelen 4 çocuk babası Nadim Yeşil'in öldürülmesi olayıyla ilgili cinayet zanlısı Hacı Cerap Kaya'nın (37) tutuklanmasıyla detaylarda ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Şeker Fabrikasından emekli olan Nadim Yeşil evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu.

Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Hacı Cerap Kaya, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Cinayetin şok ayrıntıları ortaya çıktı"

Cinayetle ilgili ifade ve detay bilgilere İHA muhabiri ulaştı. Olayla ilgili şu detaylar yer aldı.

Cinayetin işlendiği 31.07.2023 gününün iki gün öncesinde zanlı Hacı Cerap Kaya Erzurum'a gitti. Erzurum'da temin ettiği metamfetamin uyuşturucu maddeden Erzincan'a dönüp yükse dozda kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle bir süre Hamidiye Mahallesinde dolaşan zanlı, daha sonra Nadim Yeşil'in evinin bahçesine girerek burada beklemeye başladı. Bu sırada maktul Nadim Yeşil ile karşılaşan zanlı önce yumruk atıp daha sonra sopayla Yeşil'i bayılttı. Zanlının daha sonrada kürekle Yeşil'in kafasına vurarak öldürdüğü ifadeye yansıdı. Maktulün yakınlarının eve gelip cinayet olayıyla karşılaşmaları üzerine durum polise bildirildi. Bir süre olay yerine yakın noktada bekleyen zanlı polisler tarafından gözaltına alınınca da "Ben Mehdi'yim" dedi.

Yürütülen tahkikat sonrasında zanlı tutuklanarak Erzincan L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının tek kişilik geçici koğuşta tutulduğu öğrenildi. - ERZİNCAN