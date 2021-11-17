Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İhbar üzerine Ali Kemali Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, burada 4 Afganistan uyrukluyu gözaltına aldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika