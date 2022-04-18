Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

18.04.2022 17:58
Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki polis uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagajında kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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